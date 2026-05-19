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Sociedade | 19-05-2026 21:00

Eleições na Misericórdia de Alverca marcadas para Setembro

votos votação urna
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Os sócios da Misericórdia de Alverca podem apresentar listas candidatas ao próximo mandato entre Junho e Agosto, estando a votação prevista para 24 de Setembro.

A Associação de Assistência e Beneficência Misericórdia de Alverca (AABMA) vai avançar com eleições para os órgãos sociais do mandato 2026-2030, estando já definido o calendário do processo eleitoral.
De acordo com a informação divulgada pelo presidente da mesa da assembleia-geral da instituição, Nuno Libório, os sócios poderão apresentar listas candidatas entre 1 de Junho e 31 de Agosto deste ano. As propostas devem ser entregues nos serviços de secretaria da misericórdia ou enviadas por correio, em envelope fechado, com a indicação “apresentação de lista candidata ao acto eleitoral da AABMA, de 2026”.
As listas serão identificadas por letras, como lista A, lista B ou outras, atribuídas no momento da entrega.
Após o encerramento do prazo, será feita a verificação das condições de aceitação das listas, de acordo com os estatutos da instituição.
A mesa da assembleia geral será responsável por dirigir e acompanhar todo o processo eleitoral, nos termos do artigo 23.º dos estatutos da Misericórdia de Alverca.
A Assembleia Geral Eleitoral extraordinária deverá realizar-se no dia 24 de Setembro, estando previsto que o novo mandato tenha início em Outubro.

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