Falso militar da GNR actuava também em Samora Correia

Homem passava-se por militar da GNR em abordagens rodoviárias realizadas nos concelhos de São João da Pesqueira, no distrito de Viseu, e em Samora Correia, no concelho de Benavente.

Um homem de 43 anos foi constituído arguido por se fazer passar por militar da GNR em abordagens rodoviárias realizadas nos concelhos de São João da Pesqueira, no distrito de Viseu, e em Samora Correia, no concelho de Benavente, distrito de Santarém. A investigação contou com a colaboração do Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Coruche. O suspeito, residente em São João da Pesqueira e com actividade profissional no concelho de Benavente, está indiciado pelos crimes de usurpação de funções, condução perigosa e detenção de arma proibida. Segundo a GNR, o homem identificava-se como militar da Unidade de Trânsito, apesar de actuar sem uniforme policial, o que levantou suspeitas junto de várias vítimas.

A investigação foi iniciada em Fevereiro pelo Núcleo de Investigação Criminal de Moimenta da Beira, na sequência de denúncias feitas nas redes sociais por pessoas que terão sido abordadas pelo suspeito em contexto rodoviário. No decorrer das diligências foram realizadas cinco buscas, duas domiciliárias e três em veículos. A GNR apreendeu 28 cartuchos, cinco munições de diversos calibres, três dispositivos luminosos de urgência, um kit auricular de comunicações, um rádio portátil, uma webcam, um punhal, uma arma de construção artesanal e uma mira telescópica.

O homem foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira. A operação envolveu militares do Comando Territorial de Viseu e contou com o apoio de operacionais de Santarém, nomeadamente do NIC de Coruche.