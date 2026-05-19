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Sociedade | 19-05-2026 19:26

GNR apreende 132 redes de pesca ilegais na zona do Paul do Boquilobo

GNR apreende 132 redes de pesca ilegais na zona do Paul do Boquilobo
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Nova operação do SEPNA na Azinhaga eleva para 328 o número de nassas apreendidas recentemente junto à Reserva Natural do Paul do Boquilobo. Artes de pesca estavam sem identificação e fora das zonas autorizadas para pesca profissional.

A GNR apreendeu 132 nassas de pesca na Zona de Proteção da Reserva Natural do Paul do Boquilobo, nas proximidades da Azinhaga, concelho da Golegã, por se encontrarem em situação irregular. A acção de fiscalização foi realizada pelo Comando Territorial de Santarém, através da Estrutura do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Torres Novas, numa zona ambientalmente sensível e sujeita a regras específicas de protecção e ordenamento.
Segundo a Guarda, as nassas apreendidas não estavam identificadas e encontravam-se colocadas fora dos locais delimitados para o exercício da pesca profissional, o que motivou a sua apreensão. A operação surge depois de, recentemente, já terem sido apreendidas 196 nassas pela mesma infração, elevando para 328 o número total de artes de pesca retiradas daquela área. A Reserva Natural do Paul do Boquilobo é uma das zonas húmidas mais importantes do Ribatejo, com elevado valor ecológico e particular relevância para a conservação da avifauna. A pressão de práticas ilegais ou desordenadas de pesca constitui uma ameaça acrescida ao equilíbrio daquele ecossistema.

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