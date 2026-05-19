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Sociedade | 19-05-2026 12:00

Golegã recebe 520 mil euros para prejuízos das intempéries avaliados em dois milhões

Golegã recebe 520 mil euros para prejuízos das intempéries avaliados em dois milhões
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Autarquia estima cerca de dois milhões de euros em prejuízos causados pelas recentes tempestades no concelho, contudo terá recebido até agora cerca de 520 mil euros de apoio da CCDR.

A Câmara Municipal da Golegã estimou cerca de dois milhões de euros em prejuízos causados pelas recentes intempéries que passaram pelo concelho, contudo apenas cerca de 520 mil euros chegaram à autarquia no âmbito do apoio da CCDR. A informação foi avançada pelo presidente da autarquia, António Camilo, durante a reunião do executivo, na sequência de questões colocadas pela oposição sobre o estado das estradas agrícolas e o calendário das intervenções previstas.
Segundo o autarca, os danos afectaram sobretudo caminhos rurais, valas, bermas, diques e infraestruturas municipais, obrigando a várias intervenções urgentes. Entre as prioridades definidas pela câmara estão a recuperação das estradas do campo, a limpeza de valas entre a Golegã e a Quinta da Brôa, bem como trabalhos nos diques. António Camilo alertou para as dificuldades em executar rapidamente as obras devido à falta de empreiteiros e prestadores de serviços disponíveis na região. “Não há prestadores de serviços suficientes na zona para fazer estas intervenções”, afirmou.

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