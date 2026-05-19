Golegã recebe 520 mil euros para prejuízos das intempéries avaliados em dois milhões
Autarquia estima cerca de dois milhões de euros em prejuízos causados pelas recentes tempestades no concelho, contudo terá recebido até agora cerca de 520 mil euros de apoio da CCDR.
A Câmara Municipal da Golegã estimou cerca de dois milhões de euros em prejuízos causados pelas recentes intempéries que passaram pelo concelho, contudo apenas cerca de 520 mil euros chegaram à autarquia no âmbito do apoio da CCDR. A informação foi avançada pelo presidente da autarquia, António Camilo, durante a reunião do executivo, na sequência de questões colocadas pela oposição sobre o estado das estradas agrícolas e o calendário das intervenções previstas.
Segundo o autarca, os danos afectaram sobretudo caminhos rurais, valas, bermas, diques e infraestruturas municipais, obrigando a várias intervenções urgentes. Entre as prioridades definidas pela câmara estão a recuperação das estradas do campo, a limpeza de valas entre a Golegã e a Quinta da Brôa, bem como trabalhos nos diques. António Camilo alertou para as dificuldades em executar rapidamente as obras devido à falta de empreiteiros e prestadores de serviços disponíveis na região. “Não há prestadores de serviços suficientes na zona para fazer estas intervenções”, afirmou.