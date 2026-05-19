Junta de Azambuja distinguiu mérito de quem contribuiu para a freguesia

Cerimónia de distinções honoríficas da Junta de Azambuja homenageou cidadãos, instituições, empresas e antigos autarcas, num momento integrado nas comemorações dos 754 anos do primeiro Foral.

A Junta de Freguesia de Azambuja prestou homenagem pública a personalidades, instituições, empresas e antigos autarcas que, em diferentes áreas, deixaram marca na vida da comunidade. A Cerimónia de Entrega das Distinções Honoríficas realizou-se a 17 de Maio, integrada nas comemorações dos 754 anos da atribuição do primeiro Foral a Azambuja, e teve como objectivo reconhecer percursos de dedicação, serviço público, mérito cultural, desportivo, empresarial e associativo.

Entre os homenageados estiveram trabalhadores da freguesia, figuras ligadas à cultura, ao desporto, à protecção civil, à vida religiosa e comunitária, bem como empresas com forte ligação à dinâmica local. Com a Medalha de Bons Serviços e Dedicação, no Grau Bronze foram distinguidos Anabela Lourenço Ferreira e Carlos José Gaspar Henriques Sêco, colaboradores da freguesia, pelos 10 anos de serviço e pelo empenho demonstrado ao serviço da população.

Na área do Mérito Cultural e Desportivo, no Grau Ouro, a freguesia distinguiu António Alberto dos Santos, pelo percurso ligado ao movimento filarmónico e à cultura local; António Manuel Godinho dos Santos, pelo mérito alcançado no tiro desportivo nacional e internacional; o Club Azambujense, instituição histórica da vida associativa da vila; Beatriz Fonseca, pelo percurso no futsal nacional; e, a título póstumo, Etelvino Laureano, pela ligação à tauromaquia e à Escola de Toureio de Azambuja. A jovem atleta Lara Grigorean recebeu a Medalha de Mérito Cultural e Desportivo, no Grau Bronze pelos resultados alcançados na dança desportiva.

Com a Medalha de Mérito no Serviço Público, Grau Ouro foram distinguidos: o Padre Paulo Pires, pelo trabalho pastoral e comunitário desenvolvido em Azambuja e Vila Nova da Rainha, José Manuel Franco, pelo percurso ligado à educação e à intervenção social, e, a título póstumo, o Cónego João de Sousa Canilho e Daniel Claro, pelo legado deixado à comunidade. Joaquim Paula recebeu a medalha de Grau Prata pelo percurso autárquico, associativo e comunitário.

No Mérito Empresarial, Grau Ouro, foram homenageadas as empresas Oliveira & Sá, Lda., proprietária da emblemática Pastelaria Arcada, e NUNO N. MORAIS, Unipessoal, Lda., proprietária do restaurante “O Cortiço”, pelo contributo para a dinamização económica e social da freguesia. Na área da Protecção, Socorro e Segurança, a distinção foi entregue a Ricardo Correia, antigo comandante dos Bombeiros de Azambuja.

Um dos momentos mais simbólicos da cerimónia foi a homenagem aos presidentes da Junta de Freguesia de Azambuja eleitos democraticamente desde 1976, no âmbito dos 50 anos do Poder Local Democrático. O título de “Zambujeiro de Honra da Freguesia de Azambuja” foi atribuído a António Pereira, João Pereira, Joaquim de Carvalho, João Quaresma, António Amaral e Inês Louro. A cerimónia terminou com a distinção de Maria Rita Isidro, conhecida como “Menina Rita”, exemplo de dedicação à comunidade escolar e à identidade azambujense.