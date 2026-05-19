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Sociedade | 19-05-2026 15:41

PSP detém homem em Vila Franca de Xira por tráfico de droga e posse de arma proibida

PSP detém homem em Vila Franca de Xira por tráfico de droga e posse de arma proibida
Foto: PSP
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Homem de 35 anos já estava referenciado por tráfico de droga e ficou em prisão preventiva.

A PSP de Vila Franca de Xira deteve um homem de 35 anos por suspeita da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida.
Na sequência de uma denúncia relativa a desacatos na via pública, dia 17 de Maio, os agentes abordaram um indivíduo que, ao aperceber-se da presença de meios policiais descaracterizados, fugiu a pé, tendo sido apanhado após uma perseguição.
No momento da abordagem o suspeito tinha na sua posse uma bolsa com cocaína e foi detido tendo em conta os indícios da prática do crime de tráfico de droga.
A PSP realizou uma busca domiciliária à residência do suspeito, da qual resultou a apreensão de 4,69 gramas de cocaína (equivalentes a 23,45 doses individuais), 92,48 gramas de haxixe (184,96 doses), 40,70 gramas de liamba (16,28 doses), uma arma branca (catana), uma reprodução de arma de fogo, diverso material utilizado no fracionamento e embalamento de droga, uma substância de composição desconhecida presumivelmente usada como produto de corte, bem como 35 euros em dinheiro.
Segundo a PSP, o detido já estava referenciado por tráfico de droga, tendo sido intercetado nos últimos meses na posse de quantidades significativas de estupefacientes. À data dos factos, encontrava-se a cumprir medidas de coação não privativas da liberdade.
O homem foi presente à autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

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