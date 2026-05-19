uma parceria com o Jornal Expresso
19/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 19-05-2026 12:00

Resposta à Saúde Mental no Médio Tejo é referência para o país

Resposta à Saúde Mental no Médio Tejo é referência para o país
Equipas da ULS Médio Tejo reforçaram acompanhamento de proximidade e visitas domiciliárias - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

ULS Médio Tejo alcançou em 2025 um resultado de excelência no acesso à Saúde Mental, com 99,4% das consultas realizadas dentro dos tempos máximos garantidos pelo SNS. A evolução confirma a afirmação de um modelo mais próximo das populações.

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo alcançou em 2025 um dos melhores resultados nacionais no acesso a consultas de Saúde Mental. O Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) de Saúde Mental realizou 99,4% das consultas dentro dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos pelo Serviço Nacional de Saúde, subindo de 90% em 2024 para um patamar que confirma a consolidação de uma resposta mais rápida, próxima e organizada. O resultado ganha particular relevo num território onde a pressão sobre os serviços de saúde mental tem vindo a aumentar e onde a resposta comunitária é cada vez mais determinante. Em 2025, ficaram em funcionamento as quatro Equipas Comunitárias de Saúde Mental previstas (Ourém, Centro, Este e Oeste), garantindo cobertura a 213.812 habitantes. A aposta permitiu levar os cuidados para mais perto das populações e reforçar o acompanhamento de pessoas com doença mental grave e persistente.
Ao longo do ano foram realizadas 16.591 consultas médicas, 53% das quais no âmbito das equipas comunitárias, acima da meta inicialmente prevista de 40%. Foram ainda concretizadas 1.564 visitas e intervenções domiciliárias, abrangendo 253 doentes, enquanto o Hospital de Dia registou 3.260 sessões, mais 959 do que no ano anterior. O internamento também foi reforçado, com a lotação a subir de 24 para 27 camas. Outro indicador de peso é o acompanhamento estruturado dos utentes mais vulneráveis. O CRI terminou 2025 com 934 pessoas com doença mental grave ou crónica com terapeuta de referência atribuído, medida que permite maior proximidade, prevenção de agudizações e encaminhamento mais célere sempre que necessário. A resposta assenta numa equipa multidisciplinar de 68 profissionais e 10 internos de especialidade, envolvendo psiquiatria, enfermagem, psicologia clínica, serviço social, terapia ocupacional, educação social, técnicos auxiliares e assistentes técnicos. Mais do que aumentar consultas, a ULS Médio Tejo está a afirmar um modelo de cuidados que articula hospital, comunidade e rede social.
Em 2025, as equipas realizaram 266 reuniões interinstitucionais e 235 reuniões ligadas à promoção e prevenção em saúde mental. O serviço destacou-se ainda na área científica e formativa, com 132 reuniões científicas, 26 comunicações e duas publicações com revisão por pares. O triénio 2026-2028 deverá trazer nova fase de consolidação, com reforço da psiquiatria comunitária, expansão territorial das equipas, respostas de reabilitação psicossocial e novas terapêuticas, incluindo cetamina e estimulação magnética transcraniana. Está também prevista a abertura do novo edifício dedicado à Pedopsiquiatria no Hospital de Nossa Senhora da Graça, em Tomar.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região