Sardoal afirma-se como concelho mais seguro do distrito de Santarém

A recuperação dos danos provocados pelas recentes intempéries, a revisão do Plano Director Municipal (PDM) e o balanço da segurança no concelho estiveram em destaque na última reunião do executivo municipal do Sardoal. O presidente da câmara, Pedro Rosa, sublinhou o trabalho que continua a ser desenvolvido no terreno, sobretudo nas zonas florestais mais atingidas pelo mau tempo, e destacou que o concelho registou, em 2024, o menor número de ocorrências criminais de todo o distrito de Santarém.

Segundo o autarca, continuam no terreno equipas de sapadores florestais, apoiadas por maquinaria pesada, para a desobstrução de caminhos na zona norte de Alcaravela. Os trabalhos têm incidido sobretudo nos acessos menos transitáveis e mais afectados pela queda de árvores, numa intervenção considerada essencial para repor condições de circulação e garantir melhores condições de resposta em caso de emergência. Pedro Rosa adiantou ainda que estão prestes a arrancar novas intervenções no âmbito da recuperação de infraestruturas florestais, financiadas por fundos públicos. O presidente da autarquia acrescentou que os caminhos considerados prioritários para a protecção civil já tinham sido alvo de limpeza, com o apoio da Junta de Freguesia de Alcaravela.

Na mesma reunião, o autarca deu conta dos dados constantes do Relatório Anual de Segurança Interna, referindo que o Sardoal passou a ser o município do distrito de Santarém com menos criminalidade registada. Em 2024 foram contabilizadas 119 ocorrências, menos 23 do que Constância, o concelho que surge imediatamente acima no ranking distrital. A reunião ficou também marcada pela recepção oficial ao novo comandante da Unidade de Emergência de Protecção e Socorro (UEPS), João Dias.