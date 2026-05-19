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Sociedade | 19-05-2026 10:00

Seminário sobre saúde visual na infância em Santarém

cpcj solidariedade crianças infantil
foto ilustrativa
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Iniciativa decorre a 1 de Junho, no Hospital Distrital de Santarém, e pretende alertar para a importância da detecção precoce de problemas de visão nas crianças.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria vai promover, no dia 1 de Junho, no auditório do Hospital Distrital de Santarém, o seminário “Saúde Visual na Infância – Abordagem Integrada em Ortóptica”. A iniciativa é organizada pelo Serviço de Oftalmologia, em particular pela equipa de Ortóptica, e assinala o Dia Mundial da Ortóptica e o Dia Mundial da Criança. O encontro pretende sensibilizar profissionais de saúde, docentes e comunidade em geral para a importância da promoção da saúde visual infantil e da identificação precoce de alterações visuais, muitas vezes determinantes no desenvolvimento e no desempenho escolar das crianças.
Ao longo do seminário serão abordados temas como a avaliação ortóptica pediátrica, os hábitos visuais nas crianças, os sinais de alerta em idade pré-escolar, o impacto da visão na aprendizagem e a articulação entre saúde, educação e comunidade. O programa prevê ainda momentos de debate e partilha de experiências, reforçando a necessidade de uma abordagem multidisciplinar no acompanhamento das crianças e na resposta atempada a dificuldades visuais. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória até 28 de Maio, através do QR Code disponível no cartaz da iniciativa ou de formulário online.

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