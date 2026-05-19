Torre do Relógio de Benavente está a apodrecer e câmara promete reparação

A Câmara Municipal de Benavente vai avançar com a reparação da Torre do Relógio, situada no topo do edifício dos Paços do Concelho, depois de novas críticas ao estado de conservação de uma das estruturas mais emblemáticas da vila terem sido apresentadas em reunião do executivo. O alerta voltou a ser deixado por Gaspar Lourenço, munícipe conhecido pela atenção que dedica à história e ao património local, que já em Julho de 2025 tinha chamado a atenção para a degradação da torre. Na reunião de câmara de 20 de Abril, o munícipe não poupou nas palavras e afirmou que a situação é visível para todos os eleitos que entram no edifício municipal. “Todos os vereadores que entram neste edifício vêem o estado em que está a Torre do Relógio. A Torre do Relógio está a apodrecer e tem patologias de ferrugem que são, actualmente, muito difíceis de colmatar”, afirmou Gaspar Lourenço, lamentando que um símbolo da vila continue sem intervenção.

O munícipe recordou que, em Junho do ano passado, lhe foi transmitido que existia uma verba aprovada para manutenção e conservação de edifícios públicos e que o caso da Torre do Relógio seria avaliado. Meses depois, diz, os sinais de degradação continuam à vista, nomeadamente ferrugem, problemas nos sinos, presença de pombos, cordas penduradas e antenas que poderão estar desactivadas. Gaspar Lourenço questionou ainda se chove no interior da estrutura e se já foi feito algum levantamento técnico ao seu estado. “Quando é que nós respeitamos o nosso património e tomamos conta dele? Estamos preocupados com outras coisas e há coisas tão evidentes como esta”, afirmou. O vice-presidente da Câmara Municipal de Benavente, Paulo Abreu, que conduziu os trabalhos da reunião, reconheceu que o problema está identificado há muito tempo. “Trouxemos o assunto em reunião de câmara anterior e vamos avançar para a sua reparação”, garantiu o autarca.

A Torre do Relógio já tinha sido tema de notícia em Agosto de 2025, depois de Gaspar Lourenço ter alertado, numa reunião realizada a 21 de Julho, para o corrimento de ferrugem na chapa verde da estrutura e para a falta de iluminação do relógio durante a noite. Na altura, a autarquia referiu que tinha verba reservada para a requalificação, que previa a substituição da chapa e a reposição da iluminação própria do relógio. O edifício da Câmara Municipal de Benavente foi construído em 1875 e chegou a albergar, além dos serviços municipais, o tribunal, a cadeia e outras repartições públicas. Com o sismo de 23 de Abril de 1909, que abalou profundamente a vila, sofreu vários danos, incluindo o desabamento do varandim que circundava o telhado e fissuras nas paredes. Nas obras de restauro foi introduzida a torre metálica com miradouro e relógio, que se tornou uma das referências arquitectónicas dos Paços do Concelho e um dos símbolos de Benavente.