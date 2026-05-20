Agrupamento Ginestal Machado com dezenas de alunos e professores envolvidos no Erasmus+

O Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, com sede em Santarém, proporciona anualmente mobilidades Erasmus+ a cerca de 80 alunos e 25 professores. O corrente ano lectivo não fugiu à regra e 16 alunos e seis professores dos cursos profissionais fizeram o seu estágio profissional, de dois meses em Split, na Croácia. O objectivo é proporcionar oportunidades de aprendizagem e melhorar a qualidade do ensino e formação profissionais, reforçando a aprendizagem de línguas e as competências digitais e sociais de acordo com as necessidades do mercado de trabalho.

No ensino regular, o Agrupamento Dr. Ginestal Machado proporciona a experiência Erasmus+ a alunos e professores de diferentes anos de escolaridade e áreas de ensino. De 19 a 25 de Abril, o agrupamento enviou três equipas para diferentes países europeus: dez alunos do 11º ano foram até Palermo; dez alunos do 10º ano viajaram para Plungè, na Lituânia; e oito alunos do 9º ano foram até Craiova, na Roménia. Todas as equipas foram acompanhadas de 2 professores. Ao terem a oportunidade de viver com famílias desses países, a experiência permite um contacto mais profundo com valores, cultura e língua, assim como uma mais fácil compreensão de cada uma das sociedades e escolas parceiras.

De 10 a 16 de Maio foram ainda até Palermo, Itália, os dez alunos mais novos, do 7º ano de escolaridade acompanhados de duas professoras. As Escolas Ginestal Machado e Mem Ramires receberam ainda os parceiros destes grupos para assistirem a aulas e participarem em diferentes actividades lúdicas e culturais.

Nas palavras do director do agrupamento, António Pina Braz, “O programa Erasmus+ desperta a vontade de aprender e explorar cada vez mais países e culturas diferentes. Viver numa sociedade diferente da nossa aumenta a confiança, a resiliência, a responsabilidade, a disciplina e sobretudo a tolerância”, considera o director do agrupamento, António Pina Braz, citado em nota de imprensa.