Alcanena testa armários inteligentes para levantar compras fora do horário das lojas

Alcanena vai receber um projecto-piloto de armários inteligentes destinados à recolha de compras fora do horário habitual dos estabelecimentos comerciais. A iniciativa, integrada na plataforma “MicroVida – Plataforma de Digitalização e Dinamização do Comércio Local”, foi apresentada na reunião de câmara de 11 de Maio e será testada no concelho durante 90 dias. Segundo explicou o vice-presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Nuno Silva, trata-se de uma solução desenvolvida por uma empresa que procurava um município para testar o sistema em contexto real.

A fase experimental já conta com financiamento próprio e não representa qualquer encargo financeiro para o município. Durante os 90 dias de teste será avaliada a funcionalidade da plataforma, bem como a sua utilidade para comerciantes e consumidores. No final do período piloto, será feita uma análise à viabilidade da solução e à possibilidade de esta vir a ser implementada de forma mais permanente. Nuno Silva sublinhou que, mesmo que o projecto não avance depois da fase experimental, a experiência poderá gerar informação útil para o concelho, sobretudo ao nível da digitalização dos serviços e do conhecimento sobre o funcionamento do comércio local.