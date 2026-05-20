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Sociedade | 20-05-2026 16:22

Detido em Alverca por posse de arma proibida

Detido em Alverca por posse de arma proibida
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Um homem de 23 anos foi detido pela PSP, em Alverca, por posse de arma proibida, após um alerta para uma alegada tentativa de intrusão numa residência.

A PSP deteve no dia 15 de Maio, em Alverca, um homem de 23 anos pelo crime de posse de arma proibida.
A intervenção policial ocorreu na sequência de uma denuncia que dava conta de uma tentativa de introdução numa residência por indivíduos supostamente armados. Os agentes deslocaram-se ao local tendo intercetado cinco suspeitos no interior de uma viatura nas imediações.
Questionados sobre os motivos da sua presença naquela rua, os ocupantes apresentaram versões contraditórias. Durante a revista não foi encontrado qualquer material ilícito na posse dos suspeitos.
Contudo, um dos indivíduos admitiu possuir uma faca guardada no porta-luvas da viatura. Os polícias encontraram uma balaclava e uma faca com 11,5 centímetros de lâmina e 23 centímetros de comprimento total.
A PSP refere que, atendendo ao facto de a lâmina exceder os 10 centímetros e não ter sido apresentada qualquer justificação válida para a sua posse, a arma foi considerada proibida, tendo sido dada voz de detenção ao suspeito e apreendidos os artigos.
O detido foi posteriormente libertado e notificado para comparecer no Tribunal de Vila Franca de Xira.

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