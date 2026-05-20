Detido em Alverca por posse de arma proibida
Um homem de 23 anos foi detido pela PSP, em Alverca, por posse de arma proibida, após um alerta para uma alegada tentativa de intrusão numa residência.
A PSP deteve no dia 15 de Maio, em Alverca, um homem de 23 anos pelo crime de posse de arma proibida.
A intervenção policial ocorreu na sequência de uma denuncia que dava conta de uma tentativa de introdução numa residência por indivíduos supostamente armados. Os agentes deslocaram-se ao local tendo intercetado cinco suspeitos no interior de uma viatura nas imediações.
Questionados sobre os motivos da sua presença naquela rua, os ocupantes apresentaram versões contraditórias. Durante a revista não foi encontrado qualquer material ilícito na posse dos suspeitos.
Contudo, um dos indivíduos admitiu possuir uma faca guardada no porta-luvas da viatura. Os polícias encontraram uma balaclava e uma faca com 11,5 centímetros de lâmina e 23 centímetros de comprimento total.
A PSP refere que, atendendo ao facto de a lâmina exceder os 10 centímetros e não ter sido apresentada qualquer justificação válida para a sua posse, a arma foi considerada proibida, tendo sido dada voz de detenção ao suspeito e apreendidos os artigos.
O detido foi posteriormente libertado e notificado para comparecer no Tribunal de Vila Franca de Xira.