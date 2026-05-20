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Sociedade | 20-05-2026 18:10

Detido por violência doméstica em Alpiarça

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Na sequência de uma investigação, os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a vítima, sua companheira, de 37 anos.

Um homem de 44 anos foi detido pela GNR no concelho de Alpiarça por suspeita de crime de violência doméstica. Na sequência de uma investigação, os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a vítima, sua companheira, de 37 anos, tendo dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito.
O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicadas as seguintes medidas de coacção: proibição de contactar com a vítima, por qualquer meio; proibição de permanecer ou aproximar-se da actual ou futura residência da vítima;
A acção do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR contou com o reforço dos Postos Territoriais de Alpiarça e Almeirim. A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade colectiva, salienta a GNR.

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