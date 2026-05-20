uma parceria com o Jornal Expresso
20/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 20-05-2026 14:38

Fardamento dos Bombeiros de Coruche encontrado em aterro estava fora de serviço há três anos

Fardamento dos Bombeiros de Coruche encontrado em aterro estava fora de serviço há três anos
Foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Imagens partilhadas nas redes sociais geraram críticas e dezenas de partilhas, depois de mostrarem peças de fardamento de bombeiros depositadas no aterro da Raposa.

A presença de fardamento dos Bombeiros Municipais de Coruche no aterro da Raposa gerou indignação nas redes sociais, depois de terem sido divulgadas imagens onde são visíveis casacos, capacetes e outras peças de equipamento associadas à corporação.
Contactado por O MIRANTE, Nuno Coroado, comandante dos Bombeiros Municipais de Coruche, esclareceu que os equipamentos que surgem nas imagens foram alvo de abate ao inventário do Município de Coruche e estavam foram de serviço há três anos por não se encontrarem em condições de segurança e utilização por parte dos bombeiros.
Segundo o comandante, o material foi colocado devidamente acondicionado nas instalações municipais do Serviço de Ambiente, na Zona Industrial do Monte da Barca, em Coruche, seguindo depois o encaminhamento para a Ecolezíria.

Mais desenvolvimentos na edição impressa de O MIRANTE

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região