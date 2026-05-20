Fardamento dos Bombeiros de Coruche encontrado em aterro estava fora de serviço há três anos

A presença de fardamento dos Bombeiros Municipais de Coruche no aterro da Raposa gerou indignação nas redes sociais, depois de terem sido divulgadas imagens onde são visíveis casacos, capacetes e outras peças de equipamento associadas à corporação.

Contactado por O MIRANTE, Nuno Coroado, comandante dos Bombeiros Municipais de Coruche, esclareceu que os equipamentos que surgem nas imagens foram alvo de abate ao inventário do Município de Coruche e estavam foram de serviço há três anos por não se encontrarem em condições de segurança e utilização por parte dos bombeiros.

Segundo o comandante, o material foi colocado devidamente acondicionado nas instalações municipais do Serviço de Ambiente, na Zona Industrial do Monte da Barca, em Coruche, seguindo depois o encaminhamento para a Ecolezíria.

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