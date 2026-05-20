Governo aponta Ourém como exemplo na recuperação florestal

As Secretarias de Estado da Economia e das Florestas, em articulação com o ICNF e o Banco Português de Fomento, promoveram em Ourém uma sessão destinada a apresentar novas medidas de apoio aos proprietários florestais, empresas e associações do sector. O encontro serviu para esclarecer dúvidas sobre os instrumentos disponíveis para recuperar os territórios fustigados pela tempestade de Janeiro e acelerar a limpeza de terrenos e caminhos. O secretário de Estado da Economia, João Ferreira, sublinhou o peso da fileira florestal na economia nacional, lembrando que representa entre 4% e 5% do PIB, gera cerca de 14 mil milhões de euros em volume de negócios e assegura exportações na ordem dos seis mil milhões de euros. O governante destacou ainda que, sendo a esmagadora maioria da floresta portuguesa privada, a recuperação do sector depende da mobilização de proprietários, empresas e associações.

Entre as medidas apresentadas esteve a simplificação do licenciamento para espaços temporários de acondicionamento de madeira e biomassa, permitindo às empresas parquear, transformar e carregar material lenhoso com menos burocracia. O secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, garantiu também maior rapidez nos processos de arborização e rearborização, com o compromisso de pareceres do ICNF no prazo de um mês. O Banco Português de Fomento anunciou o alargamento nacional das linhas de crédito para empresas da fileira florestal, abrangendo os 308 municípios do país, e o aumento do limite máximo de financiamento para 2,5 milhões de euros, sem distinção por dimensão empresarial.

Ourém foi destacado pela forte dinâmica de candidaturas no distrito de Santarém, com cerca de 400 processos e 80 milhões de euros de financiamento. O presidente da câmara, Luís Miguel Albuquerque, salientou o esforço em curso para desobstruir mais de mil quilómetros de caminhos florestais e vicinais, com a ambição de concluir mais de 90% dos trabalhos antes do Verão.