Misericórdia de Alcanede organiza Noite Solidária para angariação de fundos

A Santa Casa da Misericórdia de Alcanede vai organizar no dia 30 de Maio, sábado, uma Noite Solidária – “Petiscar com Propósito”, nas instalações da Associação Recreativa Cultural de Alcanede (ARCA), a partir das 19h00, seguida de uma Caminhada Nocturna, pela vila de Alcanede. As inscrições podem ser efectuadas até 27 de Maio, por via telefónica ou para o email da instituição.

A Misericórdia de Alcanede desenvolve a sua missão na freguesia de Alcanede e áreas limítrofes, apoiando diariamente cerca de 150 agregados familiares, nas respostas sociais de Serviços de Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Cantinas Sociais e Universidade Cultural de Alcanede. Sempre que possível, também intervém em projectos sociais que promovam acções solidárias na comunidade.

A instituição está a abraçar um conjunto de desafios e tem a intenção de realizar um conjunto de eventos de angariação de fundos, para fazer face às necessidades.