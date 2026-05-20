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Sociedade | 20-05-2026 20:01

Morreu a ver o neto jogar: tragédia marca jogo na Atalaia

Morreu a ver o neto jogar: tragédia marca jogo na Atalaia
Imagem IA
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Associação de Futebol de Santarém manifestou pesar pela morte da adepta e lamentou que o jogo tivesse prosseguido perante uma situação considerada grave.

Uma mulher de 88 anos morreu no domingo, 17 de Maio, quando assistia ao Atalaiense–Estrela FC Ouriquense, no Parque Desportivo Municipal da Atalaia, em Vila Nova da Barquinha. A vítima, adepta da União Desportiva Atalaiense e avó do jogador João Pedro Ferreira, sentiu-se mal nas bancadas já perto do final da partida. Populares e elementos ligados aos clubes prestaram os primeiros socorros, seguindo-se a intervenção das equipas médicas presentes. Apesar das manobras de reanimação e do apoio da VMER, o óbito foi declarado no local pelo médico da viatura de emergência.
O caso provocou forte consternação no recinto e rapidamente ganhou dimensão pública. Vários relatos apontam críticas à actuação da equipa de arbitragem, por a partida não ter sido interrompida de imediato apesar da emergência médica. A Associação de Futebol de Santarém manifestou pesar pela morte da adepta e lamentou que o jogo tivesse prosseguido perante uma situação considerada grave, sublinhando que, nestes momentos, a vida humana e a solidariedade devem estar acima de qualquer resultado desportivo.
Nas redes sociais, a União Desportiva Atalaiense expressou profundo pesar e endereçou condolências ao atleta João Pedro Ferreira, à família e à comunidade que convivia com a adepta. Também o Estrela Futebol Clube Ouriquense manifestou solidariedade com a família enlutada e com o clube da Atalaia. O episódio deixou o futebol distrital ribatejano de luto.

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