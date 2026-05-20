Ourém assinalou Dia da Europa com jovens a pensar o futuro do concelho

O Centro de Documentação Joaquim Ribeiro, no Zambujal, foi palco de uma sessão comemorativa do Dia da Europa, que este ano ganhou especial significado por coincidir com os 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia. A iniciativa, promovida pelo município de Ourém, dirigiu-se sobretudo aos jovens do concelho e procurou aproximar a realidade europeia das novas gerações. A sessão começou com a renovação do protocolo que regula a utilização, manutenção e gestão da antiga Escola Primária do Zambujal, espaço onde funciona actualmente o Centro de Documentação Joaquim Ribeiro. O acordo foi firmado com representantes da Liga dos Amigos do Centro de Documentação Joaquim Ribeiro, Gonçalo e João Ribeiro, filhos de Sérgio Ribeiro, antigo eurodeputado oureense e mentor do projecto. O protocolo prevê a valorização do espólio biblio-documental doado à autarquia, bem como a dinamização cultural, científica e artística daquele espaço.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, marcou presença na cerimónia e destacou o contributo de Sérgio Ribeiro para o concelho e para o país, sublinhando a importância da preservação do seu legado documental ao serviço da comunidade. A iniciativa deu também palco aos jovens vencedores da edição 2025/2026 da Assembleia Jovem de Ourém, promovida pela Assembleia Municipal. Sob o tema “Os 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia. Desafios e oportunidades para os jovens de Ourém”, os alunos foram desafiados a reflectir sobre o impacto da integração europeia nas suas vidas. Os alunos da Escola Básica de Caxarias, vencedores do primeiro escalão, apresentaram o projecto “De Ourém à Europa: Rota das cidades geminadas”, inspirado no conceito de interrail e centrado na mobilidade juvenil entre cidades europeias geminadas com Ourém. Já os alunos da Escola Profissional de Ourém, vencedores do escalão do ensino secundário, deram a conhecer o projecto “UE – Sabes o que é?”, que prevê acções de sensibilização junto da comunidade e a criação de um mural de homenagem a Sérgio Ribeiro.