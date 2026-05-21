4 meses de circulação alternada na EN118 em Almeirim devem terminar em Junho

A Estrada Nacional 118, junto à Quinta da Alorna, em Almeirim, vai continuar com circulação alternada até ao próximo mês de Junho, quatro meses depois de um colapso parcial do aterro e da plataforma rodoviária ter obrigado ao condicionamento do trânsito no sentido Sul‑Norte (Salvaterra–Almeirim).

Segundo esclarecimento da Infraestruturas de Portugal enviado a O MIRANTE, o problema teve origem no colapso do talude e da plataforma, registado a 11 de Fevereiro, num troço entre os quilómetros 72,340 e 72,477. A instabilidade da via resultou das chuvas intensas e persistentes de Janeiro e Fevereiro, que provocaram a inundação dos terrenos adjacentes e comprometeram a segurança da infraestrutura.

Por razões de segurança, foi implementada de imediato a circulação alternada, enquanto decorriam os trabalhos de avaliação técnica e de definição da solução de reparação. A entidade responsável confirma que os trabalhos de reconstituição do aterro e da plataforma rodoviária vão avançar durante o mês de Junho, prevendo‑se que, após a sua conclusão, sejam repostas integralmente as condições de circulação e segurança naquele troço da EN118.

O condicionamento tem causado transtornos diários a quem utiliza a via, sobretudo a trabalhadores e veículos pesados que circulam entre Salvaterra de Magos e Almeirim, mas a entidade garante que a intervenção é indispensável para evitar novos deslizamentos e assegurar a estabilidade da estrada.