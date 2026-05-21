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Sociedade | 21-05-2026 15:00

Colheita de sangue no Colégio Bartolomeu Dias

sangue doacao
foto ilustrativa
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Acção é promovida pela Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria e está marcada para 26 de Maio.

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove, no dia 26 de Maio, uma colheita de sangue no Colégio Bartolomeu Dias, em Santa Iria de Azóia, entre as 9h00 e as 13h00.
A iniciativa conta com o habitual apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) e decorre em parceria com o estabelecimento de ensino.
A organização apela à participação da população, sublinhando que “há doentes que precisam de si”, destacando a importância regular da dádiva para garantir reservas seguras de sangue nos serviços de saúde.

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