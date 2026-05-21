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Sociedade | 21-05-2026 15:18

Detido por tráfico de droga em Vila Franca de Xira

psp foto ilustrativa
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Homem de 21 anos foi detido pela PSP após ter sido visto a consumir droga na via pública.

A PSP de Vila Franca de Xira deteve no dia 19 de Maio um homem de 21 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes.
A detenção ocorreu no âmbito de um policiamento, quando os polícias intercetaram o suspeito, que se encontrava a consumir droga. Questionado sobre a posse de qualquer substância ilícita, o indivíduo entregou voluntariamente três sacos contendo vários pedaços de um produto suspeito de ser estupefaciente.
Da acção policial resultou a apreensão de 10,24 gramas de haxixe, correspondente a cerca de 20,48 doses individuais, bem como 10 euros em dinheiro.
O homem foi detido, mas acabou por ser libertado e notificado para comparecer nos serviços do Tribunal de Vila Franca de Xira.

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