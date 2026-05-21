Emiliano Ventura trabalha com astronautas e atletas de elite e vem jantar a Santarém

O Círculo Cultural Scalabitano organiza no dia 26 de Maio mais um jantar-tertúlia, desta vez tendo como convidado o fisiologista Emiliano Ventura, que vai falar sobre o tema “Beyond Limits: Desempenho Humano e Adaptação Fisiológica da Terra ao Espaço”. O encontro está marcado para as 20h00 na Taberna do Quinzena, no Vestis Hotel de Santarém.

Emiliano Ventura, 45 anos, é um especialista português em Desempenho Humano e Fisiologia. É licenciado em Ciências do Desporto, possui um Mestrado em Reabilitação Funcional e é certificado pelo American College of Sports Medicine. É director do Centro de BioPerformance, em Madrid, dedicado à avaliação, preparação e acompanhamento de atletas de elite.

Ao longo de uma carreira com mais de duas décadas, trabalhou como fisiologista com pilotos de Fórmula 1, MotoGP, Fórmula E, protótipos e turismos, medalhados olímpicos e executivos de alto nível. Mais recentemente, desde o início das missões espaciais comerciais com a Axiom Space, NASA e SpaceX, tem desempenhado funções como fisiologista no apoio a astronautas, avaliando, preparando e garantindo a sua prontidão fisiológica para as missões e recuperação pós-voo.

Para além da sua colaboração de longa data com a Axiom Space, onde tem apoiado várias tripulações de astronautas como fisiologista, foi recentemente nomeado o primeiro “Project Astronaut” da empresa. Para além do seu trabalho a nível nacional e no desporto, Emiliano actua como consultor de desempenho humano em centros de competição de elite no Japão, EUA, Emirados Árabes Unidos, Espanha e Marrocos, contribuindo também para o desenvolvimento da nova Estação Espacial Internacional. É frequentemente convidado para palestras e eventos institucionais, sendo amplamente reconhecido pela sua dedicação, compromisso e excelência no avanço da ciência do desporto e da ciência espacial.