Largo no Forte da Casa alvo de críticas por falta de limpeza e manutenção
Contentores do lixo cheios, ervas por cortar e estacionamento caótico motivam críticas de moradores do Largo Luís de Camões, no Forte da Casa.
Um morador do Largo Luís de Camões, no Forte da Casa, afirma que aquela zona da vila está ao abandono por parte dos sucessivos autarcas locais. Os contentores do lixo e ecopontos encontram-se sistematicamente cheios, atraindo insectos e maus cheiros. O residente defende, por isso, a instalação de ilhas ecológicas para substituir os contentores.
Ervas por cortar, falta de manutenção do espaço público, dejectos de cães e árvores por podar fazem parte do cenário daquele largo. A isto junta-se o estacionamento desordenado, motivado pela falta de lugares, obrigando algumas viaturas a fazer manobras difíceis. Até as ambulâncias que se deslocam ao lar de idosos têm dificuldades de circulação.
De acordo com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, está prevista, no âmbito do projecto de requalificação do largo, a instalação de equipamentos enterrados, compostos por duas cubas para resíduos indiferenciados, uma cuba para cada tipologia de recolha selectiva (trifluxo) e um equipamento destinado a resíduos urbanos biodegradáveis.