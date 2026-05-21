Militares da GNR de Benavente e Salvaterra na mira da Judiciária

Dois militares do Comando da GNR de Santarém, colocados no posto de Benavente e no posto de trânsito de Salvaterra de Magos, estão a ser investigados pela Polícia Judiciária (PJ), confirmou a O MIRANTE fonte oficial da PJ. Em causa estão suspeitas de envolvimento num alegado esquema de corrupção que envolve civis e empresas da região. A investigação está a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, que averigua se os militares terão recebido contrapartidas por informações e favorecimentos prestados a empresas.

No âmbito do inquérito, a PJ realizou buscas domiciliárias nos dias 11 e 12 de Maio, nas casas dos suspeitos e em empresas visadas, com o objectivo de recolher prova. Fonte oficial da Polícia Judiciária confirmou a O MIRANTE que dois militares da GNR estão a ser investigados e que foram realizadas buscas, mas não adiantou mais pormenores sobre o processo, por o mesmo se encontrar em segredo de justiça.

Embora sem confirmação oficial, o caso, ao que tudo indica, envolverá situações em que terão sido perdoadas multas e partilhada informação sobre operações da força de segurança alegadamente em troca de favores e vantagens financeiras e materiais.