Parque infantil da Barrada com lixo, árvores em risco e sem casas de banho
Estado de degradação do parque infantil da Barrada, no Carregado, motivou críticas em assembleia de freguesia. Morador denuncia lixo, falta de manutenção, ausência de casas de banho e árvores em risco de queda, num espaço frequentado diariamente por centenas de crianças.
O parque infantil da Barrada, na União de Freguesias do Carregado e Cadafais, tem relva por cortar, lixo e árvores em risco de cair. Segundo o munícipe José Viseu, há grupos que se juntam durante a noite naquele espaço, levam garrafas de cerveja de vidro e acabam por deixá-las no chão, num local frequentado por muitas crianças. Além disso, o bebedouro não funciona e, por isso, as crianças têm de ir a casa para beber água e não existem casas de banho.
Em Assembleia de Freguesia do Carregado e Cadafais, o presidente da junta, Marco Coelho, disse ter conhecimento do estado do parque infantil, mas afirmou que a responsabilidade é da Câmara de Alenquer. “A zona tem desleixo na manutenção. Às vezes, apesar de não ser da nossa competência, os nossos funcionários intervêm. Estamos a pensar instalar um WC porque aos fins-de-semana o parque infantil chega a ter 200 miúdos e não há uma única casa de banho. A árvore já está identificada e pedimos à Câmara de Alenquer para actuar”, explicou o autarca. Acrescentou ainda que algumas pessoas soltam os cães no parque infantil, situação que não é permitida, mas da qual a Polícia Municipal tem conhecimento.
José Viseu sugeriu ainda à junta a distribuição de panfletos em todas as habitações com os números de telefone da recolha de monos, uma vez que mobiliário e colchões ficam vários dias por recolher no espaço público. De acordo com Marco Coelho, a situação mais grave continua a acontecer na Rua Tristão Vaz Teixeira, onde, apesar de ter sido instalada uma ilha ecológica de grande capacidade, as pessoas continuam a deixar o lixo no chão, onde estavam os antigos caixotes. Quanto aos panfletos, o edil garante que vai avançar apenas nessa zona mais crítica e, se resultar, a medida será alargada a outras zonas da união de freguesias.