Parque infantil da Barrada com lixo, árvores em risco e sem casas de banho

O parque infantil da Barrada, na União de Freguesias do Carregado e Cadafais, tem relva por cortar, lixo e árvores em risco de cair. Segundo o munícipe José Viseu, há grupos que se juntam durante a noite naquele espaço, levam garrafas de cerveja de vidro e acabam por deixá-las no chão, num local frequentado por muitas crianças. Além disso, o bebedouro não funciona e, por isso, as crianças têm de ir a casa para beber água e não existem casas de banho.

Em Assembleia de Freguesia do Carregado e Cadafais, o presidente da junta, Marco Coelho, disse ter conhecimento do estado do parque infantil, mas afirmou que a responsabilidade é da Câmara de Alenquer. “A zona tem desleixo na manutenção. Às vezes, apesar de não ser da nossa competência, os nossos funcionários intervêm. Estamos a pensar instalar um WC porque aos fins-de-semana o parque infantil chega a ter 200 miúdos e não há uma única casa de banho. A árvore já está identificada e pedimos à Câmara de Alenquer para actuar”, explicou o autarca. Acrescentou ainda que algumas pessoas soltam os cães no parque infantil, situação que não é permitida, mas da qual a Polícia Municipal tem conhecimento.

José Viseu sugeriu ainda à junta a distribuição de panfletos em todas as habitações com os números de telefone da recolha de monos, uma vez que mobiliário e colchões ficam vários dias por recolher no espaço público. De acordo com Marco Coelho, a situação mais grave continua a acontecer na Rua Tristão Vaz Teixeira, onde, apesar de ter sido instalada uma ilha ecológica de grande capacidade, as pessoas continuam a deixar o lixo no chão, onde estavam os antigos caixotes. Quanto aos panfletos, o edil garante que vai avançar apenas nessa zona mais crítica e, se resultar, a medida será alargada a outras zonas da união de freguesias.