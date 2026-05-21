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Sociedade | 21-05-2026 11:28

Professor de Benavente finalista do Global Teacher Prize Portugal 2026

Professor de Benavente finalista do Global Teacher Prize Portugal 2026
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A ligação entre a escola e a comunidade, através de projectos de cidadania, inclusão e combate à discriminação, valeu a Daniel Teixeira um lugar entre os nomeados para o prémio nacional.

Daniel Teixeira, professor de Educação Visual e Tecnológica no Agrupamento de Escolas de Benavente, é finalista do Global Teacher Prize Portugal 2026.
O docente destaca-se pelo projecto “DoTamanhoDoMundo” e por outras iniciativas que procuram aproximar a escola da comunidade, promovendo valores de cidadania, empatia e inclusão.
Daniel Teixeira foi também dinamizador do projecto “Somos Todos António”, um trabalho de sensibilização contra o bullying e todas as formas de discriminação. O professor foi ainda parceiro do “Desfruta”, projecto da Câmara Municipal de Benavente que disponibiliza fruta gratuita na escola, numa aposta numa melhor nutrição.
O vencedor do Global Teacher Prize Portugal 2026 será anunciado pelo presidente da Assembleia da República, no dia 29 de Maio, em Lisboa.

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