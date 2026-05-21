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Sociedade | 21-05-2026 10:58

Quatro dádivas de sangue agendadas para Junho em Santarém

Quatro dádivas de sangue agendadas para Junho em Santarém
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O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar quatro campanhas de recolha de sangue em Santarém, nos dias 5, 6, 18 e 19 de Junho.

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar duas campanhas de recolha de sangue na Casa do Campino, em Santarém, nos dias 5 e 19 de Junho, das 15h00 às 19h30. Mas durante o próximo mês vai ainda promover mais duas dádivas na cidade: no dia 6 de Junho junto à Casa do Benfica, das 09h00 às 13h00; e no dia 18 no CENFIM, na Zona Industrial de Santarém, das 09h00 às 13h00. As iniciativas contam com a habitual colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

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