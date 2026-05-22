Aos domingos no cemitério de Alverca tem de ser a florista a abrir e fechar a porta

Situação gerou apreensão entre os autarcas da oposição que pediram explicações ao presidente da junta, que fala em falta de funcionários para conseguir manter o espaço aberto todos os dias.

Desde o passado mês de Março que, aos domingos, o cemitério da Cruz das Almas em Alverca, o principal cemitério da cidade, só abre e fecha com a ajuda da florista que explora uma banca no local. Uma situação caricata que tem levantado questões na comunidade e que acabou por ser tema de discussão na última assembleia de freguesia.

José Chumbo, da bancada do PS, considerou que ter de ser a florista a abrir e fechar a porta do cemitério aos domingos é uma situação inusitada. “A junta decretou que o cemitério fecha aos domingos e não é normal um cemitério fechar aos fins de semana que é quando, em princípio, a maioria das pessoas está mais disponível para ir ao local. Não existindo no local um funcionário de quem será a responsabilidade se houver algum problema? Da florista?”, questionou.

O presidente da junta, Carlos Gonçalves (CDU), lembra que o cemitério funcionava com três funcionários e que desde este ano que uma das funcionárias meteu baixa por motivos psicológicos e diz não conseguir voltar ao cemitério. “Abrimos um concurso por mobilidade que não resultou na contratação de ninguém e por isso vamos abrir um novo concurso para preencher uma das vagas no cemitério”, revela.

A expectativa do executivo da junta, que tem delegado à sua responsabilidade a gestão do cemitério, é que depois a existência novamente dos três funcionários permita ao espaço estar aberto sete dias por semana. “Mas só com duas pessoas tivemos de arranjar uma forma de folgar os trabalhadores que estão diariamente a tratar das exumações e dos enterros. Eu compreendo que há muitas famílias que vão ao cemitério do domingo, mas tentámos arranjar aquele entendimento com a florista para minimizar os incómodos”, afirmou o autarca.