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Sociedade | 22-05-2026 10:00

Assembleia-Geral da AIP aprova Relatório de Actividades e Contas

Assembleia-Geral da AIP aprova Relatório de Actividades e Contas
FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR
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Resultado líquido positivo de 333 mil euros, é o mais elevado desde 2011 e houve uma melhoria significativa em todos os rácios financeiros.

A Assembleia-Geral da Associação Industrial Portuguesa (AIP), no dia 14 de Maio, aprovou o Relatório de Actividades e Contas e os respectivos pareceres da Direcção e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2025.
Com um resultado líquido positivo de 333 mil euros, o mais elevado desde 2011, o exercício apresenta uma melhoria significativa em todos os rácios financeiros. Os rendimentos atingiram os 5,7 milhões de euros, dos quais 64% são proveitos de mercado.
De registar ainda que o passivo teve uma redução de 23% relativamente ao ano anterior, passando de 5,1 para 3,9 milhões de euros. Já o passivo bancário teve um decréscimo de 35%, situando-se nos 1,1 milhão de euros.
A Assembleia-Geral aprovou também a integração na AIP do Fórum para a Competitividade, com a designação de Comissão Especializada Fórum para a Competitividade. Para o presidente da Direcção da AIP, José Eduardo Carvalho, a nova Comissão Especializada Fórum para a Competitividade, “assume um papel insubstituível, uma vez que acentua a defesa do liberalismo económico, da concorrência e da economia de mercado e terá a mais ampla liberdade e autonomia de intervenção pública”.
Durante a sua intervenção José Eduardo Carvalho referiu que na globalidade dos projectos e acções desenvolvidas pela AIP em 2025, foram mobilizadas mais de 9900 empresas e um total de 5900 participantes e que foram registadas 188 novas adesões atingindo-se o total de 6500 associados, entre os quais 135 associações empresariais, mais do que algumas confederações empresariais.
O dirigente disse ainda que há uma grande concentração de associados no Oeste e Vale do Tejo e no Centro (cerca de 56% do total) e que a mesma tem mais associados no Norte do que na área metropolitana de Lisboa.

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