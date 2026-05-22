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Sociedade | 22-05-2026 14:11

Concluída requalificação da praça de touros em Azambuja

Concluída requalificação da praça de touros em Azambuja
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Intervenção da câmara municipal teve como principal objectivo a modernização e a revitalização da imagem do recinto.

Os trabalhos de requalificação e melhoria efectuados na Praça de Touros Dr. Ortigão Costa, em Azambuja, estão concluídos, informou o município em comunicado, explicando que a intervenção teve como principal objectivo a modernização e a revitalização da imagem do recinto, garantindo simultaneamente uma melhor orientação e comodidade a todos os visitantes.
Entre os trabalhos realizados pela autarquia, destacam-se a substituição e renovação das lonas decorativas que contornam as bancadas, a actualização de toda a sinalética do espaço para facilitar a circulação do público, e ainda a substituição do painel identificativo da praça.
Com esta operação, assegura-se “a preservação desta infraestrutura emblemática do concelho, devolvendo à comunidade um espaço renovado e preparado para acolher os próximos eventos culturais e sociais”, com destaque para a Feira de Maio que arranca a 28 de Maio.

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