Ferido grave numa estrada onde o perigo não dá tréguas em Tomar

Um homem ficou gravemente ferido na sequência do despiste de um veículo ligeiro de passageiros, ocorrido ao início da manhã de sexta-feira, 22 de Maio, no IC9, no concelho de Tomar. O acidente aconteceu por volta das 07h15, nas imediações do nó do restaurante Familiar, na zona da Venda Nova. Por razões ainda por apurar, a viatura saiu da faixa de rodagem, galgou os rails de protecção e acabou por capotar, provocando ferimentos graves ao ocupante. A vítima foi assistida no local e transportada para o Hospital de Abrantes, com acompanhamento da viatura de Suporte Imediato de Vida. No teatro de operações estiveram 12 operacionais, entre bombeiros e elementos da GNR, apoiados por cinco viaturas. As autoridades tomaram conta da ocorrência e estão a apurar as circunstâncias em que se deu o despiste.

O acidente volta a colocar em cima da mesa a segurança no IC9, uma via rápida que atravessa o concelho de Tomar e que, apesar de ter melhorado as ligações entre o litoral e o interior, continua a ser palco de acidentes graves. Nos últimos anos, O MIRANTE tem noticiado várias ocorrências naquela estrada, algumas com consequências trágicas. Em Fevereiro de 2023, um jovem de 20 anos, natural de Tomar, morreu num violento acidente no IC9, ao quilómetro 60, no sentido Tomar-Nazaré, numa colisão que envolveu vários veículos e obrigou ao corte da via durante várias horas. A presidente da Câmara de Tomar na altura, Anabela Freitas, disse que não é normal que todos os dias existam acidentes em várias zonas do concelho e que alguma coisa tem de ser feita. A ex-autarca disse à época que foi pedido aos serviços municipais para que seja analisado se existe alguma relação entre os pontos negros existentes no concelho e os dados da Protecção Civil e da Guarda Nacional Republicana no que diz respeito aos acidentes ocorridos.