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Sociedade | 22-05-2026 12:09

Furtos a residências em Santarém com recurso a chaves falsas

habitacao casa
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A Polícia de Segurança Pública tem registo de alguns furtos no interior de residências em Santarém, em que os ladrões acedem às habitações com recurso a chaves falsas.

A Polícia de Segurança Pública tem registo de alguns furtos no interior de residências em Santarém, em que os ladrões acedem às habitações com recurso a chaves falsas. A intrusão não deixa marcas e as autoridades ainda não detiveram nem identificaram nenhum suspeito. Os meliantes estudam as rotinas das vítimas e acabam por consumar os assaltos sem necessitarem de arrombar as fechaduras. A Polícia aconselha a colocar mais do que um mecanismo de segurança para acesso às habitações, por forma a prevenir este tipo de crime.
Segundo nos foi revelado por uma moradora, no domingo, 17 de Maio, foram assaltados dois apartamentos no bairro de São Domingos, enquanto os proprietários estavam ausentes. De acordo com a mesma fonte, duas semanas antes foram assaltados outros dois apartamentos num prédio do mesmo bairro e mais recentemente terá havido outro assalto, num prédio junto das torres de São Domingos, suspeitando-se que se poderá tratar de um grupo organizado.

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