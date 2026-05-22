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Sociedade | 22-05-2026 11:50

Homem detido em flagrante por posse de arma proibida no Carregado

Homem detido em flagrante por posse de arma proibida no Carregado
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A detenção ocorreu na sequência de uma denúncia de desacatos num estabelecimento comercial envolvendo uma arma branca.

A GNR de Alenquer deteve em flagrante no dia 19 de Maio um homem de 44 anos por posse de arma proibida, na freguesia do Carregado e Cadafais.
Na sequência de uma denúncia que dava conta de desacatos no interior de um estabelecimento comercial, envolvendo um suspeito alegadamente na posse de uma arma branca, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local.
No decurso da acção policial, foi possível localizar e intercetar o suspeito, tendo os militares verificado que o mesmo se encontrava na posse de uma faca de abertura automática.
O homem foi detido em flagrante, constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer.

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