Homem detido em flagrante por posse de arma proibida no Carregado

A GNR de Alenquer deteve em flagrante no dia 19 de Maio um homem de 44 anos por posse de arma proibida, na freguesia do Carregado e Cadafais.

Na sequência de uma denúncia que dava conta de desacatos no interior de um estabelecimento comercial, envolvendo um suspeito alegadamente na posse de uma arma branca, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local.

No decurso da acção policial, foi possível localizar e intercetar o suspeito, tendo os militares verificado que o mesmo se encontrava na posse de uma faca de abertura automática.

O homem foi detido em flagrante, constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer.