Junta de Alverca entrega a organização das festas da cidade a empresa do Seixal

As festas de São Pedro, em Alverca, e as do Divino Espírito Santo, no Sobralinho, vão este ano ser organizadas pela empresa Animatudo, que tem morada fiscal no Seixal, depois de um protocolo celebrado com a junta de freguesia. O executivo, liderado por Carlos Gonçalves (CDU), já tinha admitido em entrevista a O MIRANTE estar a ponderar não realizar as festas este ano para poupar dinheiro e afectá-lo a áreas consideradas mais prioritárias, como a compra de equipamentos e a limpeza e higiene urbana. No entanto, a junta acabou por encontrar uma solução para manter as festas na rua e praticamente não ter despesas associadas, basicamente entregando a exploração comercial das festas à empresa Animatudo.

“Após uma análise aprofundada, foi possível encontrar uma solução que permite a realização das festas com custos muito reduzidos, assegurando a continuidade de uma tradição importante para a comunidade”, explica a junta em comunicado. Os encargos assumidos pela junta dizem respeito, essencialmente, ao fornecimento de electricidade, segurança, limpeza, licenças e divulgação das festas. A junta de freguesia diz que manterá um papel activo na articulação com as instituições e associações locais que integrarão o cartaz, sendo que no protocolo agora assinado a Animatudo compromete-se a dar conhecimento prévio do programa das festas à junta de freguesia.

No que diz respeito às festas da cidade de Alverca, que acontecem de 25 a 29 de Junho no recinto da feira semanal, a empresa fica responsável por programar o que acontecerá nas festas, contratar os músicos, tratar do palco, iluminação e som do recinto, obter as licenças, realizar o seguro das festas, colocar sanitários portáteis, fornecer copos reutilizáveis, assegurar segurança do recinto durante a noite e divulgar o evento. No entanto, para fazer face ao investimento inerente à organização, a Animatudo ficará com a gestão exclusiva do recinto para colocar divertimentos, stands para expositores de artesanato ou outros, tendas para as colectividades, feirantes e expositores. O protocolo prevê ainda que seja responsabilidade da junta a limpeza do espaço, a divulgação das festas, a organização da procissão junto à igreja dos pastorinhos e a colocação de contentores no recinto das festas.

Já no que toca às festas da vila do Sobralinho e do Divino Espírito Santo, marcadas para os dias 28 a 31 de Maio, as cláusulas do protocolo são semelhantes à excepção do local onde a Animatudo vai explorar o recinto, no caso, o espaço da EB1 do Sobralinho.