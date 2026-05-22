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Sociedade | 22-05-2026 12:00

Junta de Alverca entrega a organização das festas da cidade a empresa do Seixal

Junta de Alverca entrega a organização das festas da cidade a empresa do Seixal
Executivo da Junta de Alverca do Ribatejo e Sobralinho vai entregar a exploração comercial das festas da cidade para poupar dinheiro - FOTO UFAS
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Executivo da junta de freguesia, liderado por Carlos Gonçalves, da CDU, já tinha admitido querer cortar nos gastos com as festas da cidade de Alverca e as festas da vila do Sobralinho. Entretanto decidiu entregar a exploração comercial da festa a uma empresa do Seixal.

As festas de São Pedro, em Alverca, e as do Divino Espírito Santo, no Sobralinho, vão este ano ser organizadas pela empresa Animatudo, que tem morada fiscal no Seixal, depois de um protocolo celebrado com a junta de freguesia. O executivo, liderado por Carlos Gonçalves (CDU), já tinha admitido em entrevista a O MIRANTE estar a ponderar não realizar as festas este ano para poupar dinheiro e afectá-lo a áreas consideradas mais prioritárias, como a compra de equipamentos e a limpeza e higiene urbana. No entanto, a junta acabou por encontrar uma solução para manter as festas na rua e praticamente não ter despesas associadas, basicamente entregando a exploração comercial das festas à empresa Animatudo.
“Após uma análise aprofundada, foi possível encontrar uma solução que permite a realização das festas com custos muito reduzidos, assegurando a continuidade de uma tradição importante para a comunidade”, explica a junta em comunicado. Os encargos assumidos pela junta dizem respeito, essencialmente, ao fornecimento de electricidade, segurança, limpeza, licenças e divulgação das festas. A junta de freguesia diz que manterá um papel activo na articulação com as instituições e associações locais que integrarão o cartaz, sendo que no protocolo agora assinado a Animatudo compromete-se a dar conhecimento prévio do programa das festas à junta de freguesia.
No que diz respeito às festas da cidade de Alverca, que acontecem de 25 a 29 de Junho no recinto da feira semanal, a empresa fica responsável por programar o que acontecerá nas festas, contratar os músicos, tratar do palco, iluminação e som do recinto, obter as licenças, realizar o seguro das festas, colocar sanitários portáteis, fornecer copos reutilizáveis, assegurar segurança do recinto durante a noite e divulgar o evento. No entanto, para fazer face ao investimento inerente à organização, a Animatudo ficará com a gestão exclusiva do recinto para colocar divertimentos, stands para expositores de artesanato ou outros, tendas para as colectividades, feirantes e expositores. O protocolo prevê ainda que seja responsabilidade da junta a limpeza do espaço, a divulgação das festas, a organização da procissão junto à igreja dos pastorinhos e a colocação de contentores no recinto das festas.
Já no que toca às festas da vila do Sobralinho e do Divino Espírito Santo, marcadas para os dias 28 a 31 de Maio, as cláusulas do protocolo são semelhantes à excepção do local onde a Animatudo vai explorar o recinto, no caso, o espaço da EB1 do Sobralinho.

Dificuldades obrigam a cortar nas festas

Carlos Gonçalves, presidente da junta, já tinha dito a O MIRANTE sem rodeios que a autarquia está a passar por um momento de grande dificuldade como não se via há mais de duas décadas. O problema, sublinha, é estrutural. As competências vieram acompanhadas de um pacote financeiro que “já não era suficiente” e que, entretanto, com o aumento dos encargos, só piorou. “Só este ano o impacto directo na massa salarial da junta é de 60 mil euros, enquanto a actualização dos contratos interadministrativos representa menos de 40 mil euros. O que falta tem de vir de outro lado. Onde vamos cortar? Só podemos cortar nas festas, não há outro sítio”, avisara Carlos Gonçalves. As festas de Alverca têm representado, segundo o presidente, um prejuízo anual entre 120 e 140 mil euros.

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