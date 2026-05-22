Misericórdia de Alcanede com noite solidária Petiscar e Caminhar com Propósito

Iniciativa solidária para angariação de fundos, dia 30 de Maio, com possibilidade de participação apenas numa ou nas duas actividades.

A Santa Casa da Misericórdia de Alcanede leva a cabo, no dia 30 de Maio, sábado, a Noite Solidária - ‘Petiscar com Propósito’, na Associação Recreativa Cultural de Alcanede, seguida de uma Caminhada Nocturna pela vila.

A iniciativa, que tem início às 19h00, integra um conjunto de eventos de angariação de fundos para fazer face às necessidades da instituição, que apoia diariamente cerca de centena e meia de agregados familiares, contando com diversas valências.