Sociedade | 22-05-2026 18:00
Misericórdia de Alcanede com noite solidária Petiscar e Caminhar com Propósito
Iniciativa solidária para angariação de fundos, dia 30 de Maio, com possibilidade de participação apenas numa ou nas duas actividades.
A Santa Casa da Misericórdia de Alcanede leva a cabo, no dia 30 de Maio, sábado, a Noite Solidária - ‘Petiscar com Propósito’, na Associação Recreativa Cultural de Alcanede, seguida de uma Caminhada Nocturna pela vila.
A iniciativa, que tem início às 19h00, integra um conjunto de eventos de angariação de fundos para fazer face às necessidades da instituição, que apoia diariamente cerca de centena e meia de agregados familiares, contando com diversas valências.
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