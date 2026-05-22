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Sociedade | 22-05-2026 11:54

Obras na Secundária de Almeirim avançam com estrutura alternativa a contentores

Obras na Secundária de Almeirim avançam com estrutura alternativa a contentores
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A requalificação da Escola Secundária Marquesa da Alorna arranca com a construção de uma escola provisória ao lado da actual

A Câmara de Almeirim vai lançar em Junho com o concurso público para a requalificação da Escola Secundária Marquesa da Alorna, uma empreitada de 16,6 milhões de euros que fecha o ciclo de renovação do parque escolar antigo do concelho. Durante os dois anos de intervenção os alunos vão ter aulas numa escola provisória com dois pisos, refeitório e serviços de apoio, com estruturas mais modernas e inovadoras, montadas em modelo de dois pisos e que não têm a ver com os contentores usados habitualmente neste tipo de empreitadas.

Segundo o vice‑presidente da câmara, Filipe Torres, a solução evita a dispersão de turmas por vários espaços da cidade e assegura melhores condições do que os habituais contentores. A obra esteve inicialmente prevista no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas alterações no financiamento levaram o Governo a optar por um empréstimo nacional para várias escolas, cabendo à autarquia lançar e acompanhar todo o procedimento.

A empreitada vai ser administrada pela câmara em nome da administração central que vai pagar a totalidade dos trabalhos.

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