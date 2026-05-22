Ourém lidera fogos no distrito; Benavente, Santarém e Coruche completam mapa de pressão O distrito de Santarém somou 486 incêndios rurais em 2025 - foto IA partilhe no Facebook Ourém é o concelho do distrito de Santarém com mais incêndios rurais registados em 2025, num mapa de risco que também coloca em evidência Abrantes, Benavente, Santarém e Coruche. Alenquer e Azambuja apresentam números expressivos, confirmando que o fogo em florestas, matos e explorações agrícolas continua a ser uma ameaça persistente no Ribatejo.

Os incêndios rurais continuam a deixar marcas desiguais na Lezíria e no Médio Tejo. Os dados de 2025, que contabilizam fogos em florestas, matos e explorações agrícolas, mostram que o distrito de Santarém soma 486 ocorrências, com Ourém no topo da lista. Ourém é o concelho do distrito com mais incêndios rurais registados: 74 ocorrências. Segue-se Abrantes, com 61, num território marcado por extensas zonas florestais e rurais. Benavente surge em terceiro lugar, com 52 fogos, seguido de Santarém, com 49, e Coruche, com 38. São cinco concelhos que, em conjunto, representam uma fatia expressiva do problema e obrigam a olhar para o ordenamento, para a limpeza dos terrenos e para a vigilância de proximidade.

Num segundo patamar aparecem Salvaterra de Magos, com 32 incêndios, Almeirim, com 25, Tomar, com 21, Cartaxo, com 18, Torres Novas, com 17, Rio Maior, com 16, e Alpiarça, com 15. Chamusca e Constância registaram 12 ocorrências cada. Alcanena e Ferreira do Zêzere tiveram oito incêndios cada, enquanto Sardoal, Golegã e Vila Nova da Barquinha aparecem com seis. Mação e Entroncamento fecharam a lista com cinco ocorrências cada. A leitura mostra um distrito com realidades diferentes. Ourém, Abrantes e Coruche expõem a dimensão rural e florestal do problema; Benavente, Santarém e Salvaterra mostram que a pressão também se sente em áreas de forte ocupação humana e agrícola.

Na zona norte do distrito de Lisboa, Alenquer registou 45 incêndios, Azambuja 36, Vila Franca de Xira 14 e Arruda dos Vinhos cinco. Alenquer e Azambuja, em particular, apresentam valores que os colocam ao nível de vários concelhos do distrito de Santarém. Estes números não medem a área ardida, mas contam ignições.