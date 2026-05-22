PCP contesta estacionamento pago e anuncia protesto em Vila Franca de Xira

A Comissão Concelhia do PCP de Vila Franca de Xira manifestou-se contra a proposta de Regulamento Administrativo Municipal de Mobilidade e Estacionamento, aprovada pelo PS e pela Coligação Nova Geração (PSD/IL), acusando os partidos de avançarem com um modelo que “penaliza quem vive e trabalha” no concelho.

Em comunicado, os comunistas consideram que, “sob o disfarce de preocupação ambiental e modernizadora”, o regulamento representa “um mecanismo de asfixia” para as populações de Vila Franca de Xira, Alverca e Póvoa de Santa Iria, prevendo o pagamento anual de dísticos de residente e valores diários até quatro euros para não detentores de autorização.

O PCP critica ainda a limitação de estacionamento nas chamadas “zonas vermelhas”, onde não será permitido estacionar mais de duas horas nem existir dístico de residente, defendendo que a proposta não resolve os problemas de mobilidade do concelho, mas incide apenas sobre os seus efeitos.

O partido acusa PS e PSD/IL de ignorarem as causas estruturais do congestionamento, como a dependência da EN10, a falta de transportes públicos e de corredores dedicados, e a ausência de parques dissuasores, defendendo a necessidade de um Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.

Entre as propostas apresentadas, o PCP defende a construção de silos de estacionamento na Póvoa de Santa Iria, Forte da Casa, Alverca e Bom Sucesso, a abertura dos lugares de estacionamento do Vila Franca Centro, o reforço dos transportes públicos e a criação de novos nós de acesso à A1.

Os comunistas rejeitam a “transformação das carências estruturais em negócio” e acusam PS e PSD/IL de promoverem “um saque deliberado” às populações, defendendo a rejeição imediata do regulamento e a criação de um plano alternativo de mobilidade.

O PCP apela ainda à participação da população na consulta pública e em ações de protesto, anunciando uma concentração marcada para 8 de junho, às 19h00, no Largo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

