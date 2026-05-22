PSP reforça controlo a pesados e detecta infracções em Alverca
Operação de fiscalização rodoviária da PSP em Alverca resultou no registo de 13 infracções, a maioria por excesso de peso em veículos pesados.
Foram registadas 13 infracções, na sequência de uma operação de fiscalização rodoviária da PSP em Alverca, centrada no controlo de peso de veículos pesados.
O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, realizou a acção no dia 18 de Maio, na Estrada Nacional 10.
No decurso da operação, foram fiscalizadas 53 viaturas, tendo sido detectados 11 autos de contra-ordenação por excesso de peso e dois autos por irregularidades nos pneumáticos.
A operação teve como objectivo reforçar a segurança rodoviária, prevenir a sinistralidade e garantir o cumprimento das normas legais associadas ao transporte de mercadorias, com especial foco no excesso de peso em veículos pesados, considerado um factor crítico para a estabilidade dos veículos, aumento da distância de travagem e degradação das vias públicas.
A PSP sublinha que esta acção se insere no esforço contínuo de prevenção rodoviária e de salvaguarda da vida humana, garantindo a segurança de todos os utentes da via.