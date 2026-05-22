PSP reforça controlo a pesados e detecta infracções em Alverca

Foram registadas 13 infracções, na sequência de uma operação de fiscalização rodoviária da PSP em Alverca, centrada no controlo de peso de veículos pesados.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, realizou a acção no dia 18 de Maio, na Estrada Nacional 10.

No decurso da operação, foram fiscalizadas 53 viaturas, tendo sido detectados 11 autos de contra-ordenação por excesso de peso e dois autos por irregularidades nos pneumáticos.

A operação teve como objectivo reforçar a segurança rodoviária, prevenir a sinistralidade e garantir o cumprimento das normas legais associadas ao transporte de mercadorias, com especial foco no excesso de peso em veículos pesados, considerado um factor crítico para a estabilidade dos veículos, aumento da distância de travagem e degradação das vias públicas.

A PSP sublinha que esta acção se insere no esforço contínuo de prevenção rodoviária e de salvaguarda da vida humana, garantindo a segurança de todos os utentes da via.