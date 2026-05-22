Queima de sobrantes descontrola-se e provoca incêndio em Casais da Marmeleira

A situação terá resultado de uma queima de sobrantes que acabou por se descontrolar.

A GNR de Alenquer deteve no dia 20 de Maio um homem de 67 anos por ignição de incêndio rural, na localidade de Casais da Marmeleira.

Na sequência de um alerta que dava conta de um foco de incêndio rural, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde verificaram que o suspeito se encontrava junto da área ardida.

No decorrer das diligências policiais, foi possível apurar que o indivíduo possuía autorização para a realização de uma queima de sobrantes. No entanto, a situação descontrolou-se, tendo ardido cerca de 150 metros quadrados de terreno, compostos maioritariamente por erva seca.

O homem foi detido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer.

A GNR lembra que, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro, a realização de queimadas e queimas de sobrantes está sujeita a autorização das entidades competentes, sendo que a sua execução negligente constitui crime de incêndio florestal.

A Guarda Nacional Republicana apela ainda ao sentido de responsabilidade da população, alertando para a adopção de comportamentos seguros em espaços rurais e florestais, de forma a prevenir a ocorrência de incêndios.