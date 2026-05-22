uma parceria com o Jornal Expresso
22/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-05-2026 11:49

Queima de sobrantes descontrola-se e provoca incêndio em Casais da Marmeleira

incendios bombeiros ilustrativ
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Homem de 67 anos foi detido pela GNR por suspeita de ignição de incêndio rural em Casais da Marmeleira, no concelho de Alenquer.

A situação terá resultado de uma queima de sobrantes que acabou por se descontrolar.
A GNR de Alenquer deteve no dia 20 de Maio um homem de 67 anos por ignição de incêndio rural, na localidade de Casais da Marmeleira.
Na sequência de um alerta que dava conta de um foco de incêndio rural, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde verificaram que o suspeito se encontrava junto da área ardida.
No decorrer das diligências policiais, foi possível apurar que o indivíduo possuía autorização para a realização de uma queima de sobrantes. No entanto, a situação descontrolou-se, tendo ardido cerca de 150 metros quadrados de terreno, compostos maioritariamente por erva seca.
O homem foi detido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer.
A GNR lembra que, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro, a realização de queimadas e queimas de sobrantes está sujeita a autorização das entidades competentes, sendo que a sua execução negligente constitui crime de incêndio florestal.
A Guarda Nacional Republicana apela ainda ao sentido de responsabilidade da população, alertando para a adopção de comportamentos seguros em espaços rurais e florestais, de forma a prevenir a ocorrência de incêndios.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região