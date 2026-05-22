Suspeitos de abandono de crianças francesas detidos em Fátima vão hoje a tribunal

O homem, de 55 anos, e a mulher, de 41 anos, suspeitos de violência doméstica e abandono das duas crianças francesas, foram detidos na quinta-feira em Fátima, e vão ser presentes a um juiz de instrução criminal do Tribunal de Setúbal.

O homem, de 55 anos, e a mulher, de 41 anos, suspeitos de violência doméstica e abandono das duas crianças francesas, foram detidos na quinta-feira em Fátima, e vão ser presentes a um juiz de instrução criminal do Tribunal de Setúbal, em princípio esta sexta-feira à tarde, indicou Carlos Canatário, porta-voz da GNR, na RTP Notícias.

Os suspeitos de abandonarem duas crianças francesas encontradas sozinhas em Alcácer do Sal foram detidos em Fátima, no concelho de Ourém, por militares do posto territorial daquela cidade, “em consequência do trabalho de pesquisa e proatividade policial desenvolvido”. Na terça-feira, por volta das 19h00, os dois irmãos, de 4 e 5 anos, de nacionalidade francesa, foram encontrados quando se encontravam sozinhos e a vaguear junto à Estrada Nacional 253 (EN253), na zona do Monte Novo do Sul, entre Comporta e Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.

Fonte do Comando Territorial de Santarém da GNR revelou que os suspeitos foram localizados numa esplanada de um café situado nas imediações da cidade de Fátima. Ao final da tarde, o casal estava detido no posto territorial da GNR de Fátima, acrescentou a mesma fonte. No comunicado, a Guarda Nacional Republicana esclareceu que o homem e a mulher são suspeitos de “violência doméstica e de exposição e abandono, relacionados com a ocorrência envolvendo duas crianças menores encontradas sozinhas junto à via pública no concelho de Alcácer do Sal”.

Segundo a Guarda, após o alerta inicial na terça-feira sobre a presença de duas crianças sozinhas junto à via pública, “os militares da GNR deslocaram-se de imediato ao local, onde localizaram os menores, garantindo a sua proteção e segurança”. “Perante a situação de evidente vulnerabilidade, as crianças foram encaminhadas para a casa de um popular”, onde permaneceram e lhes foram prestados os primeiros cuidados, na presença dos militares da Guarda”, acrescentou. A seguir, os menores foram encaminhados para o Hospital de S. Bernardo, em Setúbal.

O caso tem sido noticiado por diversos meios de comunicação social portugueses e franceses. Os dois irmãos foram encontrados por um popular, transportando uma mochila cada um com uma muda de roupa, fruta e uma garrafa de água. De acordo com a estação televisiva CNN, o caso começou ainda em França, quando a mãe raptou os filhos, trazendo-os depois para Portugal, onde entrou por Bragança.

“Ao que as autoridades conseguiram perceber, a mãe disse aos dois filhos que iam fazer um jogo e vendou-os. Quando voltaram a abrir os olhos a progenitora já não estava e os irmãos estavam perdidos no meio da Estrada Nacional 253, entre Alcácer do Sal e a Comporta”, realçou a CNN.

Numa resposta a questões colocadas pela Lusa através de correio eletrónico, a Procuradoria-Geral da República (PGR) indicou que o caso foi comunicado ao Ministério Público, que, na quarta-feira de manhã, “deu entrada, no Juízo de Família e Menores de Santiago do Cacém, com um procedimento judicial urgente”. “Aguarda-se decisão judicial”, pode ainda ler-se na resposta.

De acordo com a CNN, as autoridades terão ligado este caso a “um outro desenvolvido em França, onde esta mãe e os filhos eram procurados há 15 dias, depois de terem fugido do país, já depois de a mulher ter deixado para trás um outro filho, este com 16 anos”.

