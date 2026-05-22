Sociedade | 22-05-2026 11:51
Tribunal decreta prisão preventiva após tentativa de homicídio em Alenquer
Homem de 47 anos ficou em prisão preventiva após ser detido pela GNR de Alenquer por suspeita de homicídio na forma tentada, na freguesia de Meca.
Ficou em prisão preventiva o homem de 47 anos detido em flagrante pela GNR de Alenquer por homicídio na forma tentada.
O suspeito foi detido dia 17 de Maio, na freguesia de Meca, após uma
denúncia a dar conta de agressões com recurso a arma branca.
Os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde encontraram uma vítima com ferimentos graves, tendo prestado os primeiros socorros, garantindo a estabilização da mesma até à chegada dos bombeiros.
No decorrer das diligências policiais foram realizadas buscas nas imediações do local, tendo sido localizado e detido o suspeito próximo do local dos factos. Foi ainda localizada a arma utilizada na agressão, um serrote de corte de madeira, a qual foi apreendida como meio de prova.
A vítima, um homem de 69 anos, foi transportado para o Hospital Vila Franca de Xira, encontrando-se estável.
O detido foi presente no Tribunal Judicial de Loures, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva
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