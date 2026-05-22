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Sociedade | 22-05-2026 11:51

Tribunal decreta prisão preventiva após tentativa de homicídio em Alenquer

Tribunal decreta prisão preventiva após tentativa de homicídio em Alenquer
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Homem de 47 anos ficou em prisão preventiva após ser detido pela GNR de Alenquer por suspeita de homicídio na forma tentada, na freguesia de Meca.

Ficou em prisão preventiva o homem de 47 anos detido em flagrante pela GNR de Alenquer por homicídio na forma tentada.
O suspeito foi detido dia 17 de Maio, na freguesia de Meca, após uma
denúncia a dar conta de agressões com recurso a arma branca.
Os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde encontraram uma vítima com ferimentos graves, tendo prestado os primeiros socorros, garantindo a estabilização da mesma até à chegada dos bombeiros.
No decorrer das diligências policiais foram realizadas buscas nas imediações do local, tendo sido localizado e detido o suspeito próximo do local dos factos. Foi ainda localizada a arma utilizada na agressão, um serrote de corte de madeira, a qual foi apreendida como meio de prova.
A vítima, um homem de 69 anos, foi transportado para o Hospital Vila Franca de Xira, encontrando-se estável.
O detido foi presente no Tribunal Judicial de Loures, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva

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