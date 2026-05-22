ULS do Médio Tejo e Oeste com quebra nas consultas presenciais, remotas e ao domicílio

A redução simultânea das consultas presenciais, não presenciais e ao domicílio nas Unidades Locais de Saúde (ULS) do Médio Tejo e do Oeste está a preocupar a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), que admite poder estar em causa uma diminuição global da actividade assistencial nos cuidados de saúde primários destas unidades.

Segundo o relatório de monitorização da ERS sobre os Cuidados de Saúde Primários (CSP) em 2024 e 2025, os centros de saúde realizaram menos 767.413 consultas médicas presenciais no último ano, numa tendência que o regulador associa a uma “reconfiguração da actividade”, marcada pelo aumento das consultas não presenciais e ao domicílio.

No entanto, a ERS destaca como caso particular as ULS do Médio Tejo e do Oeste, onde se verificou uma quebra nas três modalidades de consulta, ao contrário da tendência nacional de crescimento das consultas remotas e domiciliárias.

O relatório refere que houve uma diminuição da actividade em 35 das 39 ULS do país. As consultas médicas presenciais apenas aumentaram nas ULS de Coimbra (+1%), Entre Douro e Vouga (+10,4%), Nordeste (+5,5%) e Baixo Mondego (+4,6%).

As maiores reduções registaram-se nas ULS da Região de Aveiro (-16,8%), Médio Ave (-9,7%) e São João (-9,6%).

Já no índice relativo de actividade assistencial, que compara o número de consultas médicas por mil habitantes com a média nacional, os valores mais baixos foram registados nas ULS de Lisboa Ocidental, São José, Santa Maria e Loures-Odivelas.

Em sentido contrário, as ULS do Alentejo Central, Castelo Branco e Alto Alentejo apresentaram valores acima da média nacional.

Apesar da quebra de 4% nas consultas presenciais, as consultas médicas não presenciais cresceram 3,3% e as consultas ao domicílio aumentaram 5%, correspondendo a mais 10.882 actos assistenciais.

Nas consultas de enfermagem verificou-se igualmente uma subida, tanto nas presenciais (+3,3%) como nas não presenciais (+3,5%).

No acompanhamento da doença crónica, a ERS destaca o aumento de 6,9% na percentagem de utentes com diabetes que realizaram exame dos pés em 2025, evolução registada em 37 das 39 ULS.

Na vigilância dos grupos de risco, o regulador refere que, apesar da redução de 3,2% no número de nascimentos, aumentou ligeiramente a proporção de recém-nascidos com consulta médica de vigilância nos primeiros 28 dias de vida.

Em contrapartida, caiu a cobertura das visitas domiciliárias de enfermagem até ao 15.º dia de vida, com os valores mais baixos a registarem-se nas ULS do Arco Ribeirinho, Loures-Odivelas, Amadora-Sintra e Arrábida.

Quanto aos rastreios oncológicos, verificou-se um aumento da realização de mamografias (+20,4%) e colpocitologias (+19,3%) em todas as ULS, bem como dos rastreios do cancro do cólon e recto (+2,6%), embora com reduções em 11 unidades.

No final de 2025, 14,6% dos utentes inscritos nos cuidados de saúde primários continuavam sem médico de família atribuído sem que tal resultasse de opção própria.