uma parceria com o Jornal Expresso
22/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-05-2026 11:41

ULS do Médio Tejo e Oeste com quebra nas consultas presenciais, remotas e ao domicílio

ULS do Médio Tejo e Oeste com quebra nas consultas presenciais, remotas e ao domicílio
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os centros de saúde realizaram menos 767 mil consultas médicas presenciais em 2025, numa tendência nacional de quebra da actividade que preocupa particularmente as ULS do Médio Tejo e do Oeste.

A redução simultânea das consultas presenciais, não presenciais e ao domicílio nas Unidades Locais de Saúde (ULS) do Médio Tejo e do Oeste está a preocupar a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), que admite poder estar em causa uma diminuição global da actividade assistencial nos cuidados de saúde primários destas unidades.
Segundo o relatório de monitorização da ERS sobre os Cuidados de Saúde Primários (CSP) em 2024 e 2025, os centros de saúde realizaram menos 767.413 consultas médicas presenciais no último ano, numa tendência que o regulador associa a uma “reconfiguração da actividade”, marcada pelo aumento das consultas não presenciais e ao domicílio.
No entanto, a ERS destaca como caso particular as ULS do Médio Tejo e do Oeste, onde se verificou uma quebra nas três modalidades de consulta, ao contrário da tendência nacional de crescimento das consultas remotas e domiciliárias.
O relatório refere que houve uma diminuição da actividade em 35 das 39 ULS do país. As consultas médicas presenciais apenas aumentaram nas ULS de Coimbra (+1%), Entre Douro e Vouga (+10,4%), Nordeste (+5,5%) e Baixo Mondego (+4,6%).
As maiores reduções registaram-se nas ULS da Região de Aveiro (-16,8%), Médio Ave (-9,7%) e São João (-9,6%).
Já no índice relativo de actividade assistencial, que compara o número de consultas médicas por mil habitantes com a média nacional, os valores mais baixos foram registados nas ULS de Lisboa Ocidental, São José, Santa Maria e Loures-Odivelas.
Em sentido contrário, as ULS do Alentejo Central, Castelo Branco e Alto Alentejo apresentaram valores acima da média nacional.
Apesar da quebra de 4% nas consultas presenciais, as consultas médicas não presenciais cresceram 3,3% e as consultas ao domicílio aumentaram 5%, correspondendo a mais 10.882 actos assistenciais.
Nas consultas de enfermagem verificou-se igualmente uma subida, tanto nas presenciais (+3,3%) como nas não presenciais (+3,5%).
No acompanhamento da doença crónica, a ERS destaca o aumento de 6,9% na percentagem de utentes com diabetes que realizaram exame dos pés em 2025, evolução registada em 37 das 39 ULS.
Na vigilância dos grupos de risco, o regulador refere que, apesar da redução de 3,2% no número de nascimentos, aumentou ligeiramente a proporção de recém-nascidos com consulta médica de vigilância nos primeiros 28 dias de vida.
Em contrapartida, caiu a cobertura das visitas domiciliárias de enfermagem até ao 15.º dia de vida, com os valores mais baixos a registarem-se nas ULS do Arco Ribeirinho, Loures-Odivelas, Amadora-Sintra e Arrábida.
Quanto aos rastreios oncológicos, verificou-se um aumento da realização de mamografias (+20,4%) e colpocitologias (+19,3%) em todas as ULS, bem como dos rastreios do cancro do cólon e recto (+2,6%), embora com reduções em 11 unidades.
No final de 2025, 14,6% dos utentes inscritos nos cuidados de saúde primários continuavam sem médico de família atribuído sem que tal resultasse de opção própria.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região