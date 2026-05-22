Venda de terreno municipal no Cartaxo vai permitir criar novos postos de trabalho

A venda de uma parcela de terreno municipal a uma empresa instalada na zona industrial de Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, levantou dúvidas na oposição, apesar de a desafectação do espaço do domínio público ter sido aprovada por unanimidade na assembleia municipal de 27 de Abril. Em causa está uma parcela com 674 metros quadrados, que será alienada por 2.860 euros a uma empresa dedicada ao trabalho com camiões e carroçarias. A autarquia justifica a operação com a necessidade de criar condições para a expansão da actividade da empresa, que terá solicitado mais espaço para receber matéria-prima e veículos.

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, defendeu que a ampliação terá reflexos directos no aumento do volume de trabalho e, por consequência, na criação de novos postos de trabalho. O autarca explicou que a empresa precisa de mais área para responder à procura e que essa capacidade adicional deverá traduzir-se em mais contratação.

Beatriz Abade, eleita pelo PS, sublinhou que o partido é “inteiramente favorável ao desenvolvimento económico e empresarial do concelho do Cartaxo”, mas pediu dados concretos sobre o investimento previsto e sobre o número de postos de trabalho que a empresa se compromete a criar. Também Miguel Ribeiro, do Chega, questionou os termos da operação, assumindo estranheza perante o valor da venda. O eleito considerou que 2.860 euros por 674 metros quadrados “não é um mau negócio”, tendo em conta os preços praticados no concelho. O presidente da câmara respondeu que o montante resulta do regulamento aplicável à zona industrial de Vila Chã de Ourique e que esse regime não se aplica a outras áreas empresariais.