Adro da Igreja de Alpiarça degradado preocupa moradores

A degradação das regateiras junto ao adro da Igreja de Alpiarça foi denunciada por um munícipe na última sessão da assembleia municipal, que alertou para o risco de quedas provocado pelo desnível entre a calçada portuguesa e a estrada em terra batida. Manuel Herculano Freitas explicou que o problema se tem agravado ao longo dos anos devido à erosão causada pela chuva e pelo vento. Segundo o morador, a calçada portuguesa das regateiras ficou mais elevada do que o piso envolvente, criando obstáculos para quem circula naquele espaço. “As pessoas tropeçam com frequência, houve uma senhora que até já partiu um pé”, afirmou. O munícipe referiu ainda que já tinha levado o assunto à Assembleia de Freguesia, onde lhe foi transmitido que a intervenção não era da competência da junta. Manuel Herculano Freitas defendeu que a solução não exigiria grandes meios nem custos elevados. “É só terra e nivelar a calçada com a estrada, que é terra batida. Basta um funcionário ou dois, penso eu”, considerou.

A presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, admitiu que o executivo não tinha conhecimento da situação, mas garantiu que os serviços municipais vão deslocar-se ao local para avaliar o problema. A autarca sublinhou que, apesar de o espaço pertencer à Igreja, o município tem mantido colaboração regular com a paróquia sempre que necessário. “Independentemente de o espaço ser privado, nós temos colaborado sempre e continuaremos a colaborar”, afirmou Sónia Sanfona, acrescentando que a câmara irá analisar “que tipo de intervenção pode e deve ser feita”, em articulação com o pároco.

