Alpiarça avança para limpeza dos diques após contrato de 160 mil euros com a APA

A Câmara Municipal de Alpiarça vai avançar com a limpeza dos três diques do concelho, num processo que resulta de um contrato-programa assinado com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), no valor superior a 160 mil euros. A intervenção, considerada urgente depois de anos sem manutenção regular e dos estragos provocados pelas intempéries na região do Tejo, será feita por fases. O ponto de situação foi dado pela presidente da câmara, Sónia Sanfona, na última assembleia municipal, em resposta ao deputado João Bernardino (PS), que questionou o executivo sobre o acordo estabelecido com a APA em Abril para a recuperação das estruturas de protecção do concelho.

Sónia Sanfona explicou que o financiamento actualmente garantido se destina a uma primeira fase de trabalhos, centrada exclusivamente na limpeza dos diques. “Estamos a falar de um contrato que há-de ser efectuado em três fases. A primeira fase é a limpeza dos três diques que estão dentro do concelho”, afirmou a autarca. Depois dessa intervenção inicial, será feita uma avaliação técnica ao estado estrutural dos diques, condição essencial para definir as reparações a executar posteriormente. Segundo a presidente da câmara, essa segunda etapa deverá ser também acompanhada de novo financiamento. “Aquilo que está tratado com a APA é que depois da limpeza haverá um novo financiamento para fazermos a análise técnica e procedermos às reparações”, explicou. A autarca justificou o faseamento com a complexidade da intervenção e com a necessidade de actuar primeiro sobre a vegetação e os materiais acumulados, antes de se conhecer com rigor o estado real das infraestruturas.

Recorde-se que, em Abril, foi anunciado que Alpiarça iria integrar o conjunto de municípios abrangidos pelos contratos-programa assinados pelo Governo para responder aos danos causados pelas intempéries na região do Tejo. No total, foram formalizados 26 contratos, inseridos num pacote de 35 milhões de euros financiado pelo Fundo Ambiental, destinado a cerca de 40 municípios.