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Sociedade | 23-05-2026 15:46

Alunos da Escola Ginestal Machado ganham prémio nacional de vídeo

Os alunos premiados acompanhados pelas professoras orientadoras Clara Ferreira e Henriqueta Carolo. FOTO - DR
Os alunos premiados acompanhados pelas professoras orientadoras Clara Ferreira e Henriqueta Carolo. FOTO - DR
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Alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, em Santarém, foram premiados no âmbito do projecto “Camões | Outros 500”, dinamizado no anterior ano lectivo e em que estiveram a concurso 91 vídeos, de 34 escolas de norte a sul do país.

Alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, em Santarém, foram premiados no âmbito do projecto “Camões | Outros 500”, dinamizado no anterior ano lectivo e em que estiveram a concurso 91 vídeos, de 34 escolas de norte a sul do país. Foram vencedores Rúben Gonçalves e Mariana Pedro, que frequentavam no ano lectivo 2024/2025 o 12.º ano na Escola Dr. Ginestal Machado, tendo os trabalhos das alunas Ana Mendes e Leonor Montez, também do Agrupamento Dr. Ginestal Machado, sido contemplados com uma menção honrosa.
A avaliação do júri teve em conta a originalidade, a qualidade técnica (som, imagem, locução), a articulação entre palavras e imagens, a relação com os objectivos do desenvolvimento sustentável. Os prémios foram entregues no dia 20 de Maio, foram entregues no Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra, no âmbito do Festival i5 — Festival Internacional de Vídeo Escolar — com uma secção dedicada ao Projeto “Camões | Outros 500”).

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