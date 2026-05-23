Bombeiros Voluntários de Santarém apresentam livro sobre 155 anos de história

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém celebra 155 anos de existência em 2026 e a primeira actividade do programa comemorativo está agendada para a tarde de sábado, 30 de Maio, no quartel sede da corporação

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém celebra 155 anos de existência em 2026 e a primeira actividade do programa comemorativo está agendada para a tarde de sábado, 30 de Maio, no quartel sede da corporação. Pelas 15h15 presta-se homenagem às mulheres e homens que se dedicaram à instituição ao longo da sua história. Segue-se uma homenagem a associados beneméritos e a apresentação pública do livro comemorativo dos 155 anos da associação, intitulado “História dos Bombeiros Voluntários de Santarém – Metamorfoses, percepções e realidades”.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém foi fundada em 29 de Outubro de 1871 e tem mantido actividade ininterrupta até ao presente ao serviço da comunidade.