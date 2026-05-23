Detido por violência doméstica sobre a companheira em Rio Maior

Um homem de 31 anos foi detido pela GNR, por suspeita do crime de violência doméstica, no concelho de Rio Maior. No âmbito de uma investigação, os militares apuraram que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a sua companheira, de 34 anos. Foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito e o detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, no dia 21 de Maio, tendo-lhe sido aplicadas as seguintes medidas de coação: proibição de permanecer ou se aproximar do local de residência da vítima a distância não inferior a 500m, do local de trabalho e outros locais frequentados pela vítima, em Rio Maior, com fiscalização através de meios electrónicos de vigilância de controlo à distância; proibição de contactar com a vítima, por qualquer meio.